Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı ve liderlik koltuğunu geri aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı.

Mücadelede golleri 5. dakikada Djiku, 10. dakikada kendi kalesine Leo Duarte ve 20 ile 80. dakikada Szymanski kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 18'e yükseldi ve liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'dan geri aldı.

RAMS Başakşehir ise ligde 3 puanda kaldı.

DJIKU SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, 5. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

SZYMANSKI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

Müsabakanın 20'nci ve 80'inci dakikalarında RAMS Başakşehir ağlarını sarsan 24 yaşındaki ofansif orta saha, ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti.

Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.

İLK KEZ LİGDE EVİNDE GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı.

Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.