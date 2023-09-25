Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçları yönetecek hakemler açıklandı. İşte görev alacak hakemler...
26 Eylül Salı
İstanbulspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
27 Eylül Çarşamba
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
28 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - Başakşehir: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Başakşehir, İstanbulspor - Galatasaray ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçlarının hakemleri açıklandı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Fenerbahçe - Başakşehir, İstanbulspor - Galatasaray ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçlarının hakemleri açıklandı.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 25.09.2023- 16:52 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023- 16:52
Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçları yönetecek hakemler açıklandı. İşte görev alacak hakemler...