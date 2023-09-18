Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Ankara temsilcisi ise ilk galibiyetini alma peşinde... Peki; Sivasspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Sivasspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada EMS Yapı Sivasspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Ankaragücü arasında oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.