Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra gelip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadele lacivert-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 25. ve 51. (p) dakikalarda Aytaç Kara kaydetti. Adana ekibinin tek golü ise 80'de Yusuf Erdoğan'dan (p) geldi.

Ayrıca konuk takımda 19. dakikada Ertaç Özbir direkt, 45+8. dakikada Benjamin Stambouli ise çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı. Kevin Rodrigues ise maçın bitiş düdüğünün ardından direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 4 maç sonra kazandı ve 9 puana yükseldi. Adana Demirspor ise ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla altıpasın hemen sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

19'uncu dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Kaleci Ertaç'ın uzaklaştırmak istediği top yarı sahanın ortasında Ben Ouannes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertaç, topa ceza sahası dışında eliyle müdahale edince kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

25'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kırmızı kartın ardından kazanılan serbest topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

45+7'nci dakikada Adana Demirspor 9 kişi kaldı. Orta alanda yaşanan ikili mücadeleler sonrasında top taca çıktı. Bu karar sinirlenip topu havaya vuran Stambouli, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Winck, Belhanda'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

51'inci dakikada Aytaç Kara, penaltı atışında kaleci Magomedaliev ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-0.

53'üncü dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouannes'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ngoy'un vuruşunda kaleci Magomedaliev topu kornere çeldi.

77'nci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Nani'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Dönen topu takip eden Yusuf Erdoğan, Duhan Aksu'nun müdahalesiyle yer kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Yasin Kol, kararını değiştirmedi.

80'inci dakikada Yusuf Erdoğan, penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 2-1.

90+2'nci dakikada Adana Demirspor'da paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Rodriguez uzak mesafeden vurdu. Kaleci Gianniotis son anda çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.