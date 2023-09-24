Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Kayserispor'un golünü 47. dakikada Carlos Mane kaydederken; Beşiktaş bu gole 56'da Vincent Aboubakar ve 62'de Alex Oxlade-Chamberlain ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 10 puana yükseldi. Ligdeki ilk yenilgisini alan Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Beşiktaş 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligin 7. haftasında Kayserispor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

GHEZZAL 161 GÜN SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 161 gün sonra ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ın Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada Ghezzal sevinci yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden Ghezzal, mücadeleye 11'de başladı. Bu sezon Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında toplamda 25 dakikada görev yapabilen Ghezzal, son olarak geçtiğimiz sezonun 28'inci haftasındaki Trabzonspor mücadelesine 11'de başlamıştı.

BAILLY LİGDE İLK KEZ GÖREV ALDI

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Eric Bailly, Süper Lig'deki ilk maçında Kayserispor mücadelesinde çıktı. Daha önce Trabzonspor maçının kadrosuna kendisine yer bulan tecrübeli savunmacı, mücadelede görev yapmamıştı. Baiily, Club Brugge maçına ise 11'de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı.

COLLEY BİR MAÇ ARADAN SONRA DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte savunmada gösterdiği başarılı performansın yanı sıra attığı gollerle de dikkat çeken Omar Colley, 1 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Club Brugge maçında halsizlik şikayeti nedeniyle yedek kulübesinde yer alan tecrübeli stoper, Kayserispor maçıyla birlikte formasını geri aldı.

VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını tribünden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturmak istedi. Kayserispor savunmasından seken topu Ghezzal önünde buldu. Cezayirli oyuncunun rakibindensıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'tan döndü.

21. dakikada Eric Bailly'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasına ortaladı. Bailly'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz gerisinden kullandığı serbest vuruşta top baraja takıldı. Cezayirli oyuncunun dönen topa yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+3 Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

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