Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, evinde Samsunspor'u ağırlıyor.
Antalyaspor-Samsunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Erdal, Šarić, Jehezkel, Streek, Larsson, Buksa
Samsunspor: Szumski, Bola, Drongelen, Šatka, Zeki, Tait, Osman, Emre, Ntcham, Holse, Dimata
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Samsunspor maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.