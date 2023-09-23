Süper Lig'in 6. haftasında Pendikspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Çekişmeli karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Pendikspor'un golünü 45+2. dakikada penaltıdan Oscar Romero kaydetti. Karagümrük'ün sayısı ise 90+1'de Valentin Eysseric'ten geldi.
Bu sonuçla Pendikspor 4 puanla 15. sırada yer aldı. Karagümrük ise 6 puanla 11. sırada kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Şener, Cemil Tunç
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Vukovic, Midtsjö (Dk. 84 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 74 Gökcan Kaya), Endri Çekiçi (Dk. 65 Halil Akbunar), Romero, Thuram (Dk. 84 Görkem Bitin)
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini (Dk. 74 Dresevic), Levent Mercan, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Eysseric), Sturaro (Dk. 61 Feghouli), Mendes, Shukurov, Güven Yalçın (Dk. 46 Can Keleş), Lasagna (Dk. 61 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 45+2 Romero (Penaltıdan) (Pendikspor), Dk. 90+1 Eysseric (Fatih Karagümrük)
Sarı Kart: Dk. 88 Feghouli (Fatih Karagümrük)