Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Vefa, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim.
Başakşehir: Volkan, Duarte, Lima, Cemali, Karzev, Berkay, Aleksic, Pelkas, Deniz, Serdar, Piatek.
İSTANBULSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Başakşehir maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.