İstanbulspor Başakşehir maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Başakşehir canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip ilk galibiyetini almak isterken, konuk takım da kötü gidişata son verme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2023- 17:20 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023- 17:20