Konyaspor Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE (Konyaspor-Çaykur Rizespor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım da üst üste 3. galibiyetinin peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2023- 17:20 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023- 17:20