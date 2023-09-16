Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.
Ç. Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim, Mithat Pala, Olayowin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur.
KONYASPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Rizespor maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.