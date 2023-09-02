Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LER:
Pendikspor: Erdem, Gökcan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Diaby, Vukovic, Lusamba, Halil, Romero, Thuram.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Efecan, Janvier, Augusto, Carlos Eduardo.
PENDİKSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Alanyaspor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.