Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER:
Hatayspor: Erce, Burak, Kamil Ahmet, Guy-Marcelin, Engin Can, Ömer Faruk, Görkem, Aburjania, Joelson, Dele-Bashiru, Strandberg
Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Rodrigues, Gravillon, Svensson, Yusuf Sarı, Stambouli, Akintola, Emre, Belhanda, Ndiaye
HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Adana Demirspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.