Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz..
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER:
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, van de Streek, Ufuk, Saric, Holtmann, Larsson, Buksa
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Karimi, Kemen, Thiam, Gökhan
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Kayserispor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.