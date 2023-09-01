Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, H. İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanocic, Sauer, Zeqiri, Benhur
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ryan Mendes, Lasagna