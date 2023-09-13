SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEKLER HAKEMLER ŞÖYLE:
16 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor Bahattin Şimşek
20.00 Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
20.00 Galatasaray - Samsunspor: Cihan Aydın
17 EYLÜL PAZAR
17.00 İstanbulspor - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
18 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
Süper Lig'de 5. hafta hakemleri belli oldu
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig 5. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2023- 13:23 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023- 13:30
SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEKLER HAKEMLER ŞÖYLE: