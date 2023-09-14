Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ: Volkan Demirel'den Fernando Muslera açıklaması! "Benden daha iyi"
Son dakika spor haberi: Hatayspor'un teknik direktörğ Volkan Demirel, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genç teknik patron, Muslera'dan övgü ile bahsetti. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2023- 06:40
Demirel, Muslera ve Galatasaray'ın durumu ile ilgili bir soru üzerine, "Muslera benden daha iyi kaleci.