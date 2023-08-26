Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SİVASSPOR ANTALYASPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Charisis, Yunus Emre, Emrah, Saiz, Gerson Rodrigues, N'Jie.
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Larsson, Bytyqi, Assombalonga.
KASIMPAŞA - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Antalyaspor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.