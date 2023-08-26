Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
KASIMPAŞA PENDİKSPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Fall.
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequiera, Thuram, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Eze, Oscar Romero.
KASIMPAŞA - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Pendikspor maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.