Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KONYASPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno, Prip, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi.
Gaziantep FK: Batuhan Şen, Bikel, Djilobodji, Ertuğrul, M'Bakata, Jevtovic, Furkan, Khacef, Mustafa, Maxim, Riascos.
KONYASPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Gaziantep maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.