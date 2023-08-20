Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde....
GAZİANTEP FK SİVASSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Soyalp, Jevtovic, Mustafa, Stankovski, Max Gradel, Markovic.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğr, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Gerson, N'Jie.
GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Sivasspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.