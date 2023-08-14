Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile Başakşehir, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Başakşehir maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Yusuf, Novais, Janvier, Richard, Augusto, Eduardo, Anderson
Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Duarte, Touba, Karzev, Ömer Ali, Pelkas, Figueiredo, Serdar, Piatek