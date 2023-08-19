Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki ekip 3 puanı hedefliyor. Hatayspor - Kasımpaşa maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden bulabilirsiniz...
HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Kasımpaşa maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos Strandberg, Bertuğ, Joelson.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Fall.