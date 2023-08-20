Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Samuel Saiz, 44'te Caner Osmanpaşa ve 84. dakikada ise Gerson Rodrigues kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 50. dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 4 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 0 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanında sahne alacak.