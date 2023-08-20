Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde....
BAŞAKŞEHİR F. KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar Ie, Duarte, Lima, Karzev, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Pelkas, Piatek.
F. Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli, Rohden, Adnan, Can Keleş, Lasagna, Mendes.
BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.