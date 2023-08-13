Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER
A. Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Cherif.
Ç. Rizespor: Gökhan, Eray, Alikulov, Emirhan, H. İbrahim, Mithat, Zeqiri, Olawoyin, Pinchi, Benhur, Diouf.
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Rizespor maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.