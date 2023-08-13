Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SİVASSPOR SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Hakan, Yunus Emre, Emrah, Saiz, N'Jie, Ahmed Musa.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Alim, van Drongelen, Bola, Emre Kılınç, Taylan, Schindler, Fofana, Ntcham, Mouandilmadji.
SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Samsunspor maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.