Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Hatayspor ilk hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:
Pendikspor: Burak, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Sequira, Gökcan, Vukovic, Adsman, Halil, Thuram, Görkem
Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos, Bertuğ, Joelson
PENDİKSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Hatayspor maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.