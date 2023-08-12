Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KONYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Bruno Paz, Muric, Yunus, Moreno, Cikalleshi
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, Ethemi, Ndao, Kenio, İbrahim
KONYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - İstanbulspor maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.