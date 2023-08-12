Konyaspor 1-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Konya 1 puanı son anlarda kurtardı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile İstanbulspor ilk hafta müsabakasında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2023- 21:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023- 21:24