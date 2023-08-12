Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı.
Çekişmeli mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 86. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi. Konuk takımın sayısını ise 6. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.
İstanbulspor'da Ali Yaşar 73. dakikada, Okan Erdoğan ise 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Konyaspor'da ise Adil Demirbağ 80'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Konyaspor gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.