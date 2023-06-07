Süper Lig'in son haftasında nefesler tutuldu. Ligde iddiası bulunmayan Ankaagücü sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Günün en çok merak edilen maçları ise Giresunspor - Antalyaspor ile İstanbulspor - Ümraniyespor arasında oynanıyor. Maçların canlı anlatımlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Süper Lig 'in son haftasında nefesler tutuldu. Ligde iddiası bulunmayan Ankaagücü sahasında Adana Demirspor 'u konuk ediyor.Günün en çok merak edilen maçları ise Giresunspor Antalyaspor ile İstanbulspor Ümraniyespor arasında oynanıyor.Maçların canlı anlatımlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.MKE Ankaragücü : Doğukan; Malcuit, Arda, Radakovic; Fıratcan, Djokanovic, Diack, Hasan Ali; Gökhan, Beridze; Chatzigiovanis.Adana Demirspor: Vedat; İsmail, Mert, Manev, Abdurrahim; Nongoh, Gökhan, Yusuf, Rodrigues, Belhanda, Emre Akbaba.

ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Adana Demirspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.





GİRESUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ



Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Faruk Can, Campuzano, Görkem, Doğan Can, Sainz, Savicevic, Bajic.



Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Gerxhaliu, Emrecan, Güray, Erdal, Fernando, Ghacha, Nakajima, Larsson, Wright.







GİRESUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Antalyaspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanıyor.





İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



İstanbulspor - Ümraniyespor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.









İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LERİ



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Loshaj, Onur, Topalli, Lokilo, Emir, Rroca.



Ümraniyespor: Berke, Batuhan, Lenjani, Yusuf, Mustafa, Popov, Fatih, Emre, Mert, Onur, Umut.











