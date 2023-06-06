TFF resmen açıkladı! Transfer dönemi...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ardından yeni sezon için planlamalar belli olmaya başladı. İşte TFF'nin yapmış olduğu transfer dönemi açıklaması...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 06.06.2023- 21:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023- 21:15
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.