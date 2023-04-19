Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta müsabakasında Konyaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Adana Demirspor maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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