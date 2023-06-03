Konyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE (Konyaspor-Karagümrük canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu maçın tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 17:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023- 17:20