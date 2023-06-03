Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
KONYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Michalak, Pozuelo, Mame Diouf.
F. Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rodrigues, Lobjanidze, Diagne, Frei, Levent, Lawrence, Ozdoev, Feghouli, Baniya.
KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Hakem Yasin Kol'un yönettiği mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.