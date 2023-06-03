Süper Lig'de 37. hafta heyecanı | CANLI

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 37. haftada kritik karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanıyor. Heyecanın tavan yaptığı Süper Lig'de takımlar sıralama hesapları yapıyor. Müsabakaların CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 37. haftada kritik karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanıyor. Heyecanın tavan yaptığı Süper Lig'de takımlar sıralama hesapları yapıyor. Müsabakaların CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kayserispor - Ankaragücü - | CANLI

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Uzodimma, Baran, Thiam, Gavranovic, Mane

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Taylan, Dokanovic, Manousek, Emre, Milson, Sowe

Adana Demirspor - Başakşehir | CANLI

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Guldbrandsen, Belhanda

Başakşehir: Deniz, Şener, Wu, Touba, Caner, Berkay Özcan, Berkan Aydoğmuş, Deniz, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny

Ümraniyespor - Giresunspor | CANLI

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Faruk Can, Campuzano, Görken, Doğan Can, Sainz, Savicevic, Bajic

Ümraniyespor: Berke, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Mustafa, Sackey, Serkan, Kayode, Umut