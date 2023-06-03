Süper Lig'de 37. hafta heyecanı | CANLI

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 37. haftada kritik karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanıyor. Heyecanın tavan yaptığı Süper Lig'de takımlar sıralama hesapları yapıyor. Müsabakaların CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Kayserispor - Ankaragücü - | CANLI
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Uzodimma, Baran, Thiam, Gavranovic, Mane
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Taylan, Dokanovic, Manousek, Emre, Milson, Sowe
Adana Demirspor - Başakşehir | CANLI
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Guldbrandsen, Belhanda
Başakşehir: Deniz, Şener, Wu, Touba, Caner, Berkay Özcan, Berkan Aydoğmuş, Deniz, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny
Ümraniyespor - Giresunspor | CANLI
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Faruk Can, Campuzano, Görken, Doğan Can, Sainz, Savicevic, Bajic
Ümraniyespor: Berke, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Mustafa, Sackey, Serkan, Kayode, Umut