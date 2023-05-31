Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşirken, ikincilik ve düşme hattında rekabet sürüyor. TFF, 38. hafta oynanacak maçların tarihini ve saatini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Haziran Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor (Vodafone Park)