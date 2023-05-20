Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Alanyaspor maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Alanyaspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kayserispor: Cenk, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Mane, Cardoso, Ramazan, Emrah, Thiam
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Feddal, Candeias, Fer, Doumbia, Yusuf, Efecan, Oğuz, Erencan