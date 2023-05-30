Süper Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne oluyor. Ligde şampiyonluk ve küme düşme hattında dev bir çekişme yaşanıyor. Süper Lig'de canlı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE CANLI PUAN DURUMU:
Galatasaray - 82
Fenerbahçe - 77
Beşiktaş - 74
Adana Demirspor - 66
Başakşehir - 56
Trabzonspor - 54
Konyaspor - 49
Kayserispor - 49
Fatih Karagümrük - 47
Alanyaspor - 42
Kasımpaşa - 41
Sivasspor - 40
Ankaragücü - 39
Antalyaspor - 38
İstanbulspor - 35
Giresunspor - 34
Ümraniyespor - 30
Gaziantep FK - 25
Hatayspor - 23