Süper Lig'de canlı puan durumu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamadaki yeri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası büyük bir heyecana sahne oluyor. Ligde şampiyonluk ve küme düşme hattında dev bir çekişme yaşanıyor. Süper Lig'de canlı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2023- 20:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023- 21:03