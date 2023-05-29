Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 36'ncı hafta karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ve yardımcıları dijital atamayla belirlendi. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN



20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan



20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler



20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük



20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk



20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın



20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek



20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor: Murat Erdoğan