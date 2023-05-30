Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 36. hafta maçları aynı gün aynı saatte oynanıyor. Heyecanın tavan yaptığı Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma hesapları yapılıyor. Karşılaşmaların CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan sürüyor. Bu hafta oynanan tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanıyor.
Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, James, Saiz
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Michalak, Mahir Emreli
İstanbulspor - Adana Demirspor | CANLI
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Ba, Simon Deli, Duhaney, Eyenga, Onur, Rroca, Ali, Guri, Topalli
Adana Demirspor: Karacic, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Furkan, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Emre, Gulbrandsen
Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Furkan, Feddal, Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf, Efecan, Oğuz, Erencan
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Aytaç, Malsa, Ben Ouanes, Eysseric, Fall, Bahoken
Karagümrük - Kayserispor | CANLI
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Feghouli, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Kerim, Diagne
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Attamah, Ackah, Cardoso, Karimi, Kemen, Mane, Thiam