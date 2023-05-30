Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 36. hafta karşılaşmaları aynı gün aynı saatte oynanıyor. Heyecanın tavan yaptığı Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma hesapları yapılıyor. Müsabakaların CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 36. hafta maçları aynı gün aynı saatte oynanıyor. Heyecanın tavan yaptığı Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma hesapları yapılıyor. Karşılaşmaların CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan sürüyor. Bu hafta oynanan tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanıyor.

Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sivasspor - Konyaspor | CANLI

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Charisis, Erdoğan, James, Saiz

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Pozuelo, Moreno, Michalak, Mahir Emreli

İstanbulspor - Adana Demirspor | CANLI

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Ba, Simon Deli, Duhaney, Eyenga, Onur, Rroca, Ali, Guri, Topalli

Adana Demirspor: Karacic, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Furkan, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Emre, Gulbrandsen

Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Furkan, Feddal, Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf, Efecan, Oğuz, Erencan

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Aytaç, Malsa, Ben Ouanes, Eysseric, Fall, Bahoken

Karagümrük - Kayserispor | CANLI

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Feghouli, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Kerim, Diagne

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Attamah, Ackah, Cardoso, Karimi, Kemen, Mane, Thiam