Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile HangiKredi Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Başakşehir'in golünü 4. dakikada Danijel Aleksic kaydederken; Ümraniyespor'un golü ise 60'da Umut Nayir'den (p) geldi.
Ayrıca ev sahibinde 45+4'te Aleksic penaltı atışından yararlanamadı. Turuncu-lacivertlilerde Mahmut Tekdemir, 7. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk takımda ise 9. dakikada Alexandru Epureanu'nun attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Başakşehir 52 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 27 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.