Başakşehir 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İstanbul'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 19:01