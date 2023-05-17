MKE Ankaragücü 1-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ankara'da puanlar paylaşıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 21:57 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023- 22:01