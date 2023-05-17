En iyilerin sıralaması! İlk 30'da tek Türk takımı var | İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın sıralaması

En iyilerin sıralaması! İlk 30'da tek Türk takımı var | İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın sıralaması

Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) yayınladığı listede Türk takımlarının sıralamasıda yer aldı. Listede ilk 30'da tek Türk takımı var. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Türk takımlarının sıralaması...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023- 16:28