Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), Dünya Kulüpler sıralaması açıklandı.
En iyilerin sıralaması! İlk 30'da tek Türk takımı var | İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın sıralaması
Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) yayınladığı listede Türk takımlarının sıralamasıda yer aldı. Listede ilk 30'da tek Türk takımı var. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Türk takımlarının sıralaması...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.05.2023- 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023- 16:28
1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nda temsilcilerimizin yeri de belli oldu.
Fenerbahçe topladığı puanlarla ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ı önemli ölçüde geride bıraktı.
İşte IFFHS'nin yayınladığı o sıralama...