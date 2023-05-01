Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti. Lider Galatasaray ise Beşiktaş deplasmanından puansız geri döndü. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte favori...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2023- 14:43