Spor Toto Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti. Lider Galatasaray ise Beşiktaş deplasmanından puansız geri döndü. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte favori...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 01.05.2023- 14:43
Ligin 32. haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Demir Grup Sivasspor deplasmanında 3-1 kazandı.