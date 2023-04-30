Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar ise 4 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. | Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile lider Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Romain SaisS, 58'de Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. G.Saray'ın tek golü ise 20. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıkardı ve 65 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Galatasaray ise 70 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 31'inci haftasında 3-3 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Buruk, Zaniolo'yu kulübeye çekerken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi sahaya sürdü.

Kalede Muslera tercihini değiştirmeyen Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Adekugbe'den oluşturdu. Orta alanda Torreira ve Oliveira'yı görevlendiren Buruk, hücum hattının sağında Rashica, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

SOL BEKTE TERCİH ADEKUGBE

Okan Buruk, derbi maç öncesinde sol bekte Adekugbe ve Dubois arasında kalmıştı. Savunmanın solunda Dubois'ı oynatması halinde hücum hattındaki bir yabancı oyuncusundan vazgeçmesi gerekecek Okan Buruk, tercihini Adekugbe'den yana kullandı. Savunmanın solunda Adekugbe'nin görev almasında sağ önde Rashica görev yaptı.

GÜNEŞ KADROYU BOZMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 31'inci haftasında 2-0 kazanılan Ümraniyespor maçının kadrosunu bozmadı. Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Saiss, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson'u görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'ı sahaya sürdü.

SAĞ BEKTE FORMA ROSIER'İN

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde sağ bekte kimin oynayacağı merak konusuydu. Onur Bulut ve Rosier arasında tercihini son ana kadar yapmayan Güneş, derbinin 11'inde Fransız sağ beki görevlendirdi. Rosier, Galatasaray derbisiyle birlikte üst üste ikinci maçına 11'de başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL! 35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.

55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

GOL! 58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1

87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

GOL! 90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.