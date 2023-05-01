Spor Toto Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken, zirve hattı adeta alev aldı.
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken, Galatasaray lider konumda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olurken, Sivasspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ise puan farkını azalttı. İşte zirve yarışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...
Ligin 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıları 3-1'lik skorla geçerek zirveyle olan puan farkını 5'e indirdi.