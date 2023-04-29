Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Kasımpaşa mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Kasımpaşa maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Zahid, Diack, Taylan, Hanousek, Chatzigiovanis, Sowe
Kasımpaşa: Günay, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Ben Ouanes, Malsa, Eysseric, Aytaç, Fall, Bahoken, Chouiar