Başakşehir, Fenerbahçe ve Sivasspor sahaya çıkıyor! Ülke puanı için kritik maçlar...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir ve Sivasspor, son 16 turu ilk maçlarında sahaya çıkacak. Ülke puanı için kritik bir durumda olan Türkiye için sıralama adına toplamamız gereken puanları oldukça önemli. İşte sıralama ve detaylar...

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşayacak... Milliyet'te yer alan habere göre iki sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sıradayız.

Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı.

3 ZORLU SINAV

Üç temsilcimiz de saat 23.00'te sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, Gent deplasmanlarında tur için avantajlı bir skor arayacaklar.



FENERBAHÇE, RAMON SANCHEZ PIZJUAN'DA AVANTAJ ARIYOR

Fenerbahçe, LaLiga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan Sarı Lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen Kanarya, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.



BAŞAKŞEHİR TAM KADRO! RAKİP GENT

Süper Lig'de zirve yarışında yer almak için mücadele veren Başakşehir, Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyor. Gruptan lider çıkarak göğsümüzü kabartan Turuncu-lacivertliler, bugün Belçika temsilcisi Gent ile deplasmanda karşılaşacak.



SİVASSPOR'UN RAKİBİ MOR MENEKŞELER

Son 16'ya kalarak Konferans Ligi'nde büyük bir başarıya imza atan Sivasspor'un şimdiki hedefi ise çeyrek final... Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bugün 23.00'te Fiorentina'nın konuğu olacak. İtalya'nın köklü kulübüne karşı ilk maçta avantaj elde etmek isteyen Yiğidolar'da herhangi bir eksik bulunmuyor. Son anda vize sıkıntısı yaşayan Ahmed Musa'nın problemi giderilirken, Yiğidolar tam kadro bir şekilde İtalya'ya gitti. Grup aşamasında Başakşehir'in gerisinde kalan Fiorentina, ligdeki son maçında Milan'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

BERABERLİĞE 200, GALİBİYETE 400 PUAN

Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor. Sırplarla aramızda 875 puan fark var. Farkı kapatarak ana hedefimiz olan 11. sırayı kapmamız için bize 2 galibiyet ve 1 beraberlik (Toplamda 1000 puan) yetiyor. Bunu başarırsak, yükselişimizi sürdürerek, 10. Avusturya'yı geçmeye çalışacağız.



2023 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

1. İNGİLTERE - 103.284 PUAN

2. İSPANYA - 89.284 PUAN

3. ALMANYA - 79.731 PUAN

4. İTALYA - 72.497 PUAN

5. FRANSA - 59.997 PUAN

6. HOLLANDA - 56.900 PUAN

7. PORTEKİZ - 54. 216 PUAN

8. BELÇİKA - 38.600 PUAN

9. İSKOÇYA - 36.400 PUAN

10. AVUSTURYA - 34.000 PUAN

11. SIRBİSTAN - 32.375 PUAN

12. TÜRKİYE - 31.500 PUAN

13. İSVİÇRE - 29.175 PUAN

14. ÇEKYA - 29.050 PUAN

15. NORVEÇ - 29.000 PUAN