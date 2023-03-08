Lig tarihinde 8 kez aynı senaryo! Şampiyon çoktan belli

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor. İki takım arasında şampiyonluk yarışı kızışırken; lig tarihinde flaş bir detay ortaya çıktı. 1959'dan bu yana 8 kez Galatasaray lider, Fenerbahçe ise ikinci sırada2 4. haftayı tamamladı. Bu sezonların tamamında sarı-kırmızılılar şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmadı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 06:40