Futbol ailesinden Ramazan Bayramı mesajları!

Süper Lig kulüplerinden Ramazan Bayramı için tebrik mesajları geldi. Başta Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig devleri olmak üzere birçok takım sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2023- 10:49