Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan, Tuhan Aksu, Onur Ergün, Ba, Jetmir Topalli, Lokilo, Rroca, Eze.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar Gürler, Szysz, Figueiredo.
İSTANBULSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor ile Başakşehir arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.