Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
YARIN:
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın
23 NİSAN PAZAR:
13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
24 NİSAN PAZARTESİ:
17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen